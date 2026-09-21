L’isola di Capri in epoca romana: scavi, ricerche e valorizzazione La conferenza di Luca Di Franco per l’associazione internazionale "Amici di Pompei Ets"

Venerdì 25 settembre, alle ore 17, presso l’auditorium di Pompei protagonista della conferenza organizzata dall’Associazione Internazionale Amici di Pompei ETS è Luca Di Franco, direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, con la conferenza “L'isola di Capri in epoca romana: scavi, ricerche e valorizzazione”.

La conferenza racconta le più recenti ricerche sull'archeologia di Capri che passano dalla redazione della carta archeologica fino alla nuova stagione di scavi. Capri è da sempre associata alla presenza degli imperatori Augusto e Tiberio, che fecero dell'isola la loro residenza privata.

Gli ultimi anni attraverso gli studi fatti per la carta archeologica e gli scavi di Gasto e Gradola sono state approfondire le dinamiche di occupazione dell'isola prima, durante e dopo i celebri imperatori.

Durante la conferenza si costruirà un racconto che origina dalla colonizzazione greca, attraverso la conquista romana, fino a definire archeologicamente la presenza di Augusto - nella "nuova" villa di Gradola - e di Tiberio - nel "presidio imperiale" di Gasto -. Proprio le indagini di Gasto e Gradola gettano ora nuova luce sulle fasi più antiche dell'occupazione dell'isola e sulla vita durante e dopo la presenza di Augusto e Tiberio.

In particolare la villa di Gradola, importante tassello della storia architettonica di Capri e dimora imperiale indagata in modo scientifico, è uno dei siti del nuovo istituto del Ministero della Cultura. La sua apertura al pubblico è prevista a partire dal 2027.