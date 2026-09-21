Napoli Women, annunciata la Maglia Home 26/27: "Dagli abissi al cielo" Una maglia che omaggia il legame della città napoletana con il suo mare

Il progetto maglie de La Napoli Women nella stagione sportiva 2026/2027 - con la sua Home Jersey ufficiale firmata da Craft, nuovo sponsor tecnico del club - parte dal livello del mare per esplorarne la superficie e gli abissi grazie ad un design in grado di unire eleganza e carattere.

La maglia - progettata con Modì, agenzia di branding e design nello sport - tributa il legame della città napoletana con il suo mare, donando identità e stile grazie ad un gradiente che si estende su tutto il kit. L’espediente narrativo e di design di esplorare il mare napoletano dalla sua superficie agli abissi, non è - tuttavia - solo questione di stile, ma risponde anche alla necessità di far emergere al meglio il nuovo logo de La Napoli Women, lanciato all’inizio di questa stagione sportiva, che brilla più che mai sulla tonalità più chiara dell’azzurro con una patch in pvc 3D bianco perla che esalta al meglio le sue linee e la sua vocazione ad applicazioni materiche.

Napoli Women: i dettagli della Maglia Home

La jersey è una polo tecnica - disponibile sia a manica corta che nella versione long sleeve - realizzata in tessuto riciclato elasticizzato, progettata per combinare un look elegante con le performance richieste nel massimo livello calcistico italiano. La costruzione ergonomica per il calcio femminile accompagna i movimenti delle atlete garantendo una vestibilità confortevole e funzionale, mentre l’elevata traspirabilità del tessuto favorisce la gestione dell’umidità durante le fasi più intense del gioco.

Il colletto polo con dettagli a contrasto caratterizza il capo con un’estetica pulita e distintiva, mantenendo un perfetto equilibrio tra eleganza e identità sportiva. Ai piedi del colletto polo, campeggia la scritta “La Napoli” , a rafforzare il nuovo legame della società con l’articolo femminile, entrato ufficialmente nella brand identity del club. Con l’obiettivo di ampliare il messaggio del calcio femminile in Italia ad un pubblico sempre più ampio, la maglia sarà disponibile per gli acquisti in modello unisex.