Strade insanguinate a Napoli: un altro ciclista travolto e ucciso a Ponticelli Indagini della Polizia Municipale. Cresce l'allarme sicurezza stradale.

Una nuova tragedia della strada insanguina la periferia orientale di Napoli. Un ciclista, la cui identificazione è ancora in corso sebbene si ipotizzi possa essere di nazionalità indiana, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Mario Palermo, nel quartiere Ponticelli.

Secondo le prime ricostruzioni e i rilievi effettuati sul posto dagli agenti della Polizia Municipale, la vittima si trovava in sella alla propria bicicletta quando è stata violentemente tamponata da un'automobile in transito. L'impatto non ha lasciato scampo al ciclista. L'automobilista alla guida del mezzo si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e allertare i soccorritori sanitari, ma l'arrivo dell'ambulanza si è rivelato purtroppo inutile: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L'ombra della sicurezza stradale in Campania

Il dramma di Ponticelli si inserisce in una scia di sangue che, nelle ultime settimane, sta drammaticamente colpendo le strade di Napoli e dell'intera regione campana, riaccendendo i riflettori sull'emergenza sicurezza stradale e sul rispetto delle regole alla guida.

Solo pochi giorni fa, venerdì, un ciclista di 64 anni, come Umberto Sarnacchiaro , è morto la sera del 9 settembre in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in via Amerigo Vespucci, nella zona di via Marina a Napoli, all'altezza dell'ex ospedale Loreto Mare. Poche ore prima all'ospedale Cardarelli di Napoli la morte di una studentessa di 17 anni. La giovane era stata travolta da un'auto lo scorso 7 settembre mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in Corso Secondigliano. Nonostante la disperata corsa in ospedale e ben undici giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva, la ragazza si è arresa alle gravissime lesioni riportate nell'impatto. Anche in quel frangente il conducente si era fermato per prestare soccorso.

Ancora più complessa e drammatica la dinamica registrata nei giorni scorsi in un altro centro del Napoletano, dove una vettura è finita contro il guardrail per cause ancora al vaglio degli inquirenti. I due giovani a bordo un ventiduenne di San Cipriano d'Aversa e un ventenne di Casal di Principe erano scesi dall'abitacolo per segnalare tempestivamente il sinistro agli altri automobilisti in transito. Un gesto di prudenza trasformatosi in trappola mortale: un'altra auto di passaggio ha travolto in pieno il ventiduenne, uccidendolo sul colpo.

Le indagini e le verifiche della Polizia Municipale

Sulla dinamica esatta dell'incidente di Ponticelli e sulle eventuali responsabilità penali pendono ora le indagini della Polizia Municipale, coordinate dall'autorità giudiziaria. Gli inquirenti stanno analizzando le testimonianze raccolte sul posto, la posizione dell'automobilista e l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona capaci di chiarire l'esatta traiettoria dei mezzi coinvolti e le condizioni di visibilità al momento dell'impatto.

Restano inoltre da ultimare le procedure medico-legali per dare un nome alla vittima in bicicletta, un passaggio cruciale per avvisare i familiari e fare piena luce su una vicenda che scuote nuovamente la coscienza civile della città.