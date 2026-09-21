La cocaina rosa sudamericana dilaga a Napoli: nuovo sequestro e un arresto

La cocaina rosa, ancora la droga delle feste, quella che gli inquirenti trovarono in Argentina, nella camera d’albergo della popstar Liam Payne.
Questa volta, torna ad arricchire gli elenchi dei sequestri dei carabinieri partenopei. A pagarne le spese un 22enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.
I militari della stazione di Poggioreale l’hanno arrestato dopo un controllo alla circolazione scattato in corso Malta.
Addosso e in auto 1 grammo di mdma, 5 di hashish e un grammo di tusi, una variante della costosissima coca rosa. Un mix di cocaina, metanfetamine, ketamina, Mdma, caffeina e oppioidi, nato verosimilmente in America latina.
In tasca anche 200 euro in contante ritenuto provento illecito. Il giovane è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.