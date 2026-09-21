Fiorentina-Napoli 1-1, Allegri: «7 punti sono pochi. Vergara? Vi spiego...» Allegri in conferenza stampa post Fiorentina-Napoli: «Dobbiamo fare qualcosa in più»

Il Napoli ha pareggiato al Franchi contro la Fiorentina: gol di Gilmour ad aprire le danze e risposta di Jimenez per dividere la posta in palio. Gli azzurri di Massimiliano Allegri salgono, quindi, a quota 7 punti in campionato dopo 5 giornate di Serie A: l'inizio peggiore degli ultimi anni - con Garcia erano 8 i punti dopo le medesime giornate.

Allegri su Fiorentina-Napoli: «Bisogna essere arrabbiati»

Massimiliano Allegri ha analizzato il match nel postgara in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

«Se oggi usciamo dal campo contenti del pari, significa che non va bene: oggi bisogna essere molto arrabbiati. Abbiamo avuto tante occasioni contro una buona Fiorentina che ha preso due traverse nel primo tempo. Stiamo migliorando in fase difensiva quando siamo nel blocco basso e quando sviluppiamo, ma ci mancano lucidità e cattiveria quando siamo dentro l'area».

«L'opinione sulla prestazione è dettata molto dal risultato. A Milano hai fatto una buona prestazione e sei uscito sconfitto, anche col Como hai fatto una buona prestazione, concedendo due gol molto facili. Qualcosa va migliorato, i 7 punti che abbiamo fatto non sono assolutamente tanti, potevamo farne di più. Quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica: da dopo la sosta dobbiamo metterci tutti qualcosa in più, io per primo»

Allegri sul mancato impiego di Vergara

«Vergara? Ci poteva dare una mano in quel momento lì, ma ho cambiato idea. Mancavano 5 minuti e ho messo dentro Anguissa, che credo abbia avuto di nuovo un risentimento. Ci sono 20 giorni di sosta e speriamo recuperi. Ho lasciato dentro De Bruyne che con la qualità che ha poteva trovare una giocata o un'imbucata importante».

«La partita era più lenta e quindi De Bruyne ci poteva dare un ultimo passaggio, una qualità che ha rispetto a Vergara. Antonio è un ottimo giocatore, ma sicuramente è più d'incursione. Ho rischiato, ho messo dentro Anguissa, e purtroppo sembra che abbia sentito di nuovo un fastidio all'inguine. Se avessi messo dentro Vergara e sul contropiede avessimo preso gol, oggi cosa mi diceva lei? Nel calcio col senno del poi non si va da nessuna parte. La partita è stata fatta bene, ci manca quel pezzettino negli ultimi 15 metri».

«Durante la sosta faremo due amichevoli, per mettere in condizione non solo Neres ma anche Beukema, Badiashile. Dopo la sosta ci sarà bisogno di tutti i giocatori»