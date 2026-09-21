Vomero, collasso igienico-sanitario: scempio in via Ribera Chiesti interventi urgenti all'Assessore Santagada e all'Asl Napoli 1

Il comitato Valori Collinari denuncia con fermezza il perdurante stato di degrado igienico-sanitario che affligge il quartiere Vomero, aggravatosi nelle ultime settimane nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti. La situazione è ormai insostenibile con la presenza, oggetto di numerose segnalazioni, di blatte e topi, anche in pieno giorno e con caditoie otturate e maleodoranti in diverse zone centrali del quartiere.

Il tutto acuito dalla presenza di vere e proprie discariche con l'abbandono anche d'ingombranti, come accade sul marciapiede di via Ribera, nei pressi dello stadio Collana, dove da giorni sono presenti un materasso con la rete, una poltrona da studio e anche un igienico oltre a rifiuti vari pure sotto le campane per la differenziata dove non avviene lo spazzamento all'atto del prelievo.

"Non è più possibile - tuona Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari - tollerare questa situazione. Il Vomero, uno dei quartieri più rappresentativi e visitati del capoluogo partenopeo, è ridotto a un ricettacolo di rifiuti, con blatte e topi che passeggiano per le strade in pieno giorno, come accaduto di recente nella centralissima via Luca Giordano. I residenti sono angosciati, i bambini non possono giocare in sicurezza, i turisti restano scandalizzati dal permanere di questa emergenza igienico-sanitaria".

Il Comitato chiede l’intervento immediato dell’assessore comunale alla salute e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada e dell’Asl Napoli 1 Centro, affinché venga attivato con la massima urgenza un piano straordinario di pulizia delle strade anche con interventi di derattizzazione e di deblattizzazione su tutto il territorio della municipalità 5, con particolare attenzione alle zone centrali e alle aree limitrofe ai giardini pubblici, oltre alla costante pulizia e manutenzione straordinaria della rete fognaria e delle caditoie con la pubblicazione di un calendario trasparente degli interventi e con comunicazione preventiva ai residenti e monitoraggio costante dei risultati.

"Chiediamo all’assessore Santagada e all’Asl Napoli 1 di non limitarsi a dichiarazioni di principio, ma di passare ai fatti - sottolinea Capodanno - I cittadini vogliono vedere finalmente risultati concreti e non solo promesse. La salute pubblica non può essere messa a rischio per inerzia o mancanza di coordinamento".

Il Comitato ricorda di aver già denunciato in più occasioni le criticità igienico-sanitarie del quartiere con, tra l'altro, la proliferazione di roditori, blatte e insetti, segnatamente in diverse aree verdi e residenziali, mentre la situazione non mostra segni di miglioramento, anzi appare ogni giorno di più in netto peggioramento.

"Il silenzio delle istituzioni - conclude Capodanno - di fronte a un’emergenza di questa portata è inaccettabile. Il Vomero non può essere abbandonato al proprio destino. Chiediamo risposte immediate e azioni concrete, prima che la situazione degeneri ulteriormente".

Il Comitato Valori Collinari resterà vigile e continuerà a monitorare la situazione, pronto a promuovere iniziative democratiche di sensibilizzazione e protesta qualora non dovessero pervenire interventi risolutivi entro brevissimo tempo.