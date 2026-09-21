Napoli, piazza Garibaldi: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette ai polsi di un 58enne

La polizia ha arrestato un 58enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato l'uomo nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente; nello specifico, il prevenuto, in cambio di denaro, cedeva qualcosa ai soggetti che gli si avvicinavano.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e con non poca difficoltà, bloccato il 58enne che è stato trovato in possesso di 9 stecche di hashish del peso di 22 grammi e di 65 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione del 58enne, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.