Sicurezza stradale: notte di controlli dei carabinieri a Posillipo Elevate diverse contravvenzioni al codice della strada

E’ notte e la strada che costeggia uno dei panorami più suggestivi di Napoli è attraversata dal consueto movimento di auto e persone.

I locali si riempiono, il traffico aumenta e la movida entra nel vivo. Una concentrazione di veicoli che soprattutto nei fine settimana ha acceso il dibattito su viabilità e vivibilità del quartiere, richiamando l’attenzione sulla necessità di conciliare le esigenze dei residenti con quelle di chi sceglie la collina per trascorrere una serata.



A presidiare il territorio, questa notte, i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli, insieme a quelli del nucleo operativo e radiomobile di Napoli e agli agenti della polizia municipale.



Un presidio del territorio votato soprattutto alla sicurezza stradale. Il bilancio dell'attività parla di 80 persone identificate, 25 delle quali con precedenti, e 38 veicoli controllati. 8 le contravvenzioni al codice della strada, per un importo complessivo di 6400 euro.

Due i parcheggiatori abusivi sanzionati, uno denunciato per inosservanza del Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane già disposto nei suoi confronti. I controlli continueranno anche nelle prossime serate.