Minori alla guida di ciclomotori: genitori segnalati ai servizi sociali L'operazione della polizia municipale ad Afragola

La polizia locale della città di Afragola diretta dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli, ha intenisificato le attività di controllo del territorio finalizzate a reprimere il mancato rispetto delle norme contemplate nel codice della strada.

Effettuati controlli a tappeto su tutto il territorio, il bilancio delle attività poste in essere nel corso degli ultimi giorni ha visto un notevole aumento delle infrazioni contestate, con la somministrazione di pesanti sanzioni.

Nell’ambito delle attività di controllo sono stati sorpresi più minori di 14 anni alla guida di ciclomotori. Segnalati i genitori ai servizi sociali, sono stati sanzionati 30 conducenti di ciclomotori e motocicli perché circolavano senza il casco protettivo con relativo fermo amministrativo per 60 giorni dei veicoli, sanzionati 8 veicoli perché sprovvisti di assicurazione, 2 sanzioni elevate per guida con il cellulare, 4 conducenti sanzionati perché circolavano con veicoli privi di immatricolazione e dei necessari documenti, 4 conducenti sanzionati perché circolavano con veicoli privi della targa, sanzionati 6 conducenti perché guidavano senza mai aver conseguito la patente di guida, 4 sanzioni elevate per guida con patente scaduta.

Elevete sanzioni per circa euro 60000,00. I controlli tesi a far rispettare il codice della strada nei prossimi giorni saranno intensificati e continueranno in maniera serrata su tutto il territorio.