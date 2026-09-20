Sorpreso con cocaina e soldi in contanti, 46enne arrestato dalla Polizia L'indagato aveva provato a fuggire ma è stato bloccato

La Polizia di Stato ha arrestato un 46enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di controllo del territorio, transitando in via Orazio Coclite hanno notato l'uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

IL CONTROLLO E IL SEQUESTRO

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina del peso complessivo di 1,1 grammi e di 200 euro in banconote di diverso taglio.

LA PERQUISIZIONE DOMICILIARE

Gli agenti hanno esteso il controllo all'abitazione del 46enne, dove hanno rinvenuto altri 15 involucri di cocaina, del peso di 5,5 grammi, e 3.760 euro, anch'essi suddivisi in banconote di diverso taglio.