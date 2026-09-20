Da Giugliano a Forio d'Ischia, notte di sangue sulle strade: due morti Sull'isola è deceduto un 39enne in moto, nel comune napoletano quattro auto coinvolte nell'incidente

Un incidente stradale ha causato una vittima sulla strada statale 7 Quater "Via Domitiana", a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. La carreggiata in direzione Roma è stata temporaneamente chiusa al traffico a seguito del sinistro, che ha coinvolto quattro autovetture. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento.

LA VIABILITÀ

A causa della chiusura, la circolazione è stata temporaneamente deviata in uscita sulla viabilità locale, allo svincolo di Lago Patria.

I SOCCORSI

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le forze dell'ordine, impegnati nella gestione dell'emergenza e nel ripristino della transitabilità lungo la statale nel minor tempo possibile.

FORIO, INCIDENTE TRA MOTO ED EBIKE: MUORE 39ENNE, FERITO UN 21ENNE

Non è stato l'unico incidente mortale in provincia di Napoli: un'altra vittima a Forio d'Ischia. Un 39enne originario del posto è morto questa notte per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via provinciale Panza. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l'uomo era alla guida di una moto e si sarebbe scontrato con una ebike proveniente dal senso opposto di marcia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Forio e i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ischia. Il 39enne è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove è morto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Il 21enne alla guida della ebike è stato portato nello stesso nosocomio: non è in pericolo di vita.

LE INDAGINI

La moto è stata sequestrata e la salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica esatta dello scontro.