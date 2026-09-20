VIDEO | "Umanità in cura": ad Ottaviano il confronto sul diritto alla salute Tavola rotonda all'ISIS "L. De Medici" tra istituzioni, sanità e mondo umanitario

Si è svolto lo scorso 18 settembre, alle ore 17, presso l'ISIS "L. De Medici" di Ottaviano (in via Zabatta), l'incontro "Umanità in Cura – Dialoghi per una Sanità Equa e Solidale". L'iniziativa, aperta dai saluti istituzionali dei rappresentanti degli enti coinvolti, ha visto la partecipazione della presidente di EMERGENCY, Rossella Miccio, protagonista di un dialogo dal titolo "Una storia di passione, determinazione e diritti partita dalla terra vesuviana per abbracciare il mondo".

L'incontro con Miccio è stato moderato da Rosa Carillo Ambrosio, presidente di Dies Artis Semper, con la partecipazione di Annamaria Colao, titolare della Cattedra UNESCO per la Sanità e vicepresidente del Consiglio Superiore della Sanità, e di Vincenzo Falco, dirigente scolastico dell'ISIS "L. De Medici" di Ottaviano.

A seguire la tavola rotonda "Istituzione, etica e azione umanitaria a confronto sul diritto alla cura", che ha messo a confronto:

Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY;

Ferdinando Federico, sindaco di Ottaviano;

Giuseppe Russo, direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud;

Carlo Ruosi, ordinario di Malattie dell'Apparato Locomotore all'Università Federico II di Napoli;

l'onorevole Loredana Raia, presidente della Commissione Regionale Campania Sanità e Sicurezza Sociale.

La tavola rotonda è stata coordinata dal giornalista Franco Buononato.

LA TESTIMONIANZA

Nel corso dei lavori è intervenuto anche Crescenzo Caiazza, infermiere di comunità presso l'ambulatorio di EMERGENCY a Napoli, che ha portato la propria testimonianza diretta sull'assistenza sanitaria territoriale.

LE CONCLUSIONI

A chiudere i lavori è stato monsignor Francesco Marino, vescovo di Nola.

GLI ENTI PROMOTORI

L'iniziativa è stata promossa da FIDAPA BPW Italy – sezione di Ottaviano, ASL Napoli 3 Sud, Regione Campania, EMERGENCY, Dies Artis Semper e ISIS "L. De Medici" di Ottaviano, con il patrocinio della Diocesi di Nola, del Comune di Ottaviano e del Lion Club Ottaviano.