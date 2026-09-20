Tentato omicidio ai giardini del Molosiglio: arrestato un 19enne La vittima è un 58enne ucraino, intervenuto per sedare una lite: "Tornatene al tuo Paese"

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 19enne incensurato.

L'AGGRESSIONE

Il giovane è accusato del tentato omicidio di un 58enne di origine ucraina, avvenuto la notte del 30 agosto scorso presso i giardini del Molosiglio, nel quartiere Chiaia. Secondo quanto ricostruito, la vittima era intervenuta per sedare una lite tra giovani quando sarebbe stata colpita con un fendente.

Il ragazzo, che al momento dei fatti si trovava insieme ad altri coetanei, avrebbe lanciato senza alcun motivo apparente alcune bottiglie di vetro contro la vittima e il suo gruppo di amici, accompagnando l'aggressione anche con insulti a sfondo razziale, tra cui la frase "tornate al vostro paese".

LE INDAGINI

L'attività investigativa dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Napoli, è stata condotta attraverso le voci dei testimoni e anche le analisi dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'aggressione e di individuare il presunto responsabile.