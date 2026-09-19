Sorrento, primo ko in stagione: il Bari (1-2) fa festa a Picerno Decisiva la rete di Butic nel finale

Sorrento sconfitto a Picerno dal Bari che capitalizza tutte le occasioni create e vince una partita nella quale il risultato più giusto sarebbe stato nettamente il pari (anzi il Sorrento avrebbe avuto anche qualcosa da recriminare). Decisivo Butic dopo che Starita aveva impattato il vantaggio iniziale di Mantovani.

Maiuri, tornato in panchina dopo le assenze delle ultime tre gare, ha riproposto l’undici iniziale schierato con il Picerno ma con una modifica (Paglino per Puzone). Pronti via e Della Morte di sinistro ha impegnato Harrasser. Al 3′ gol annullato a Butic per fuorigioco. Al 13′ mancino di Viscardi troppo facile per Cerofolini. Ospiti avanti al 28′ su azione d’angolo con il colpo di testa di Mantovani, Incredibile parata di Cerofolini al 38′ su girata di Bolzan e palla salvata sulla linea dal numero trentuno barese.

Ad inizio ripresa pari del Sorrento con Starita dopo un grande cross basso di Crecco, ispirato da un lancio millimetrico di Cargnelutti. Poco dopo Butic ha calciato piano, Harrasser ha bloccato. Cangianiello, appena entrato, di tacco non ha trovato il tocco giusto su assist di Viscardi. Parker ha sciupato una buona chance su cross di Cangianiello al 32′ Cerofolini ha bloccato. Nel momento migliore del Sorrento, il Bari in contropiede ha trovato il gol con Butic di sinistro, quando forse neanche i galletti ci speravano. Nel finale clamoroso parata di Cerofolini su Cangianiello a sigillare la vittoria, immeritata, dei suoi.

SORRENTO-BARI 1-2

MARCATORI: Mantovani (B) 28′ p.t., Starita (S) 4′, Butic 41′ s.t.

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Viscardi, Cargnelutti, Loreto; Paglino (dal 35′ s.t. Puzone), Cuccurullo, Capezzi, Potenza (dal 19′ s.t. Cangianiello), Crecco; Starita (dal 31′ s.t. Ricci), Bolzan (dal 19′ s.t. Parker) (Del Sorbo, Boccarusso, Evangelisti, Di Somma, Fusco, Castaldi, Marchesi, Bacci, Tonni, Falasca, Bernabeo). All.: Maiuri

BARI (4-3-3): Cerofolini; Cocetta, Mantovani (dal 1′ s.t. Mane), Elia, Mogos; Darboe, Mendicino, Maggiore (dal 19 ‘s.t. Bianchi); Tribuzzi (dal 34′ s.t. Esposito), Butic, Della Morte (dal 19’ s.t. Manzari) (Pissardo, Colangiuli, Spavecchia, Prisco). All.: Rastelli.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo (Carella-Gennuso/Caruso; Ferraro)

Note: pomeriggio di fine estate, terreno sintetico in discrete condizioni. Spettatori: . Amm.: Darboe (B), Viscardi, Puzone (S). Rec.: 4′ p.t., 7’ s.t.