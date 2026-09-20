IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Mistero Anguissa I dubbi sul contratto e sulle condizioni fisiche di "Zambo"

Breve riflessione su André-Frank (Zambo) Anguissa, il nazionale camerunese da 5 anni di proprietà del Napoli e dall'amore incerto per i colori azzurri. Sprazzi di classe, alternati a lunghe pause: un artista più che un calciatore, un pensatore più che un atleta. E pure dai tratti tardo-romantici.

Di lui si dice che costi molto e che chieda anche di più, nonostante un numero crescente di prove poco convincenti e di gol mancati - quello a Milano contro l'Inter, a pochi secondi dalla fine della partita e con il risultato in parità, grida ancora vendetta. Da lì pare sia nato l'infortunio che ora lamenta, salvo non esser chiaro a nessuno il perché.