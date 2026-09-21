Camorra, blitz dei carabinieri tra Caivano e Casoria: 34 arresti Imponente operazione contro il clan Angelino

È scattata all’alba l’operazione dei carabinieri tra Caivano e Casoria che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 34 persone.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea.

A eseguire gli arresti sono stati i militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e delle sezioni operative delle compagnie di Caivano e Casoria.

Le 34 persone destinatarie della misura sono ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di droga.

Alle contestazioni viene inoltre attribuita l’aggravante del metodo mafioso. Secondo l’ipotesi investigativa, al centro dell’inchiesta ci sarebbe un’associazione di tipo camorristico armata riconducibile al clan Angelino, ritenuto operativo nei territori di Caivano e Casoria.

L’operazione rappresenta un nuovo intervento delle forze dell’ordine nell’area a nord di Napoli, dove le attività investigative hanno acceso i riflettori sulle dinamiche criminali legate al controllo del territorio, al traffico di stupefacenti e alle estorsioni.I dettagli dell’indagine, le contestazioni contenute nell’ordinanza cautelare e il quadro emerso dagli accertamenti saranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista presso gli uffici della procura della Repubblica di Napoli.

Per gli indagati, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.