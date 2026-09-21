Napoli, piano traffico America’s Cup: via Caracciolo chiusa e tutte le info Viabilità al collasso e piano straordinario: la città si ferma per la grande vela. Ecco cosa sapere

Settimana di passione per la mobilità cittadina a Napoli. Con l'avvio della fase 3 del piano traffico legato agli eventi preliminari dell'America’s Cup e al countdown ufficiale verso il match finale del 10 luglio 2027, il capoluogo campano affronta una prova logistica imponente. Dal 21 al 27 settembre, il cuore della mobilità costiera subisce una rivoluzione radicale, con un impatto urbano che promette di mettere a dura prova automobilisti e residenti.

Al centro del dispositivo viario scattato oggi c’è la chiusura totale al transito veicolare di viale Anton Dohrn e di via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza Vittoria. Un blocco totale che ridisegna la direttrice est-ovest, costringendo il traffico a riversarsi sulle arterie alternative individuate dall'amministrazione comunale: la Riviera di Chiaia, convertita a doppio senso di marcia con flussi separati verso piazza della Repubblica e piazza Vittoria, e il decongestionamento affidato a corso Vittorio Emanuele.

Sosta vietata e bus deviati: scatta l'asse di ferro della Municipale

La stretta sulla circolazione non ammette deroghe. Nel tratto interessato dai cantieri e dalle aree evento vige il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata, con la conseguente sospensione di tutte le tipologie di parcheggio autorizzato. Anche il trasporto pubblico su gomma subisce variazioni strutturali: i bus in arrivo da Fuorigrotta vengono dirottati obbligatoriamente lungo la Riviera di Chiaia.

Per garantire la sicurezza e contenere i disagi, il Comando della Polizia Municipale ha schierato un piano operativo imponente: 120 agenti impiegati quotidianamente, con presidi fissi attivi 24 ore su 24. Le pattuglie presidiano costantemente il Race Village di via Caracciolo e l'area strategica di Nisida, monitorando in tempo reale le direttrici nevralgiche della circolazione.

Trasporto pubblico e nodi metropolitana: il banco di prova

La parola d’ordine diffusa dalle autorità è l'utilizzo tassativo dei mezzi pubblici, l'unica vera ancora di salvezza per evitare la paralisi urbana. Tuttavia, il fronte delle metropolitane presenta criticità e orari rimodulati: se la Linea 1 garantisce corse prolungate fino all'1:30 venerdì e sabato (mentre giovedì e domenica il servizio chiude alle 22:30), la giornata odierna registra una chiusura anticipata alle 21:30. Sul fronte della Linea 6, il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato che sono in corso le valutazioni tecniche per un'ordinanza mirata a prolungare il servizio nelle fasce serali del fine settimana, sebbene il provvedimento resti in attesa di ufficialità.

Il programma e il conto alla rovescia per il 2027

A fare da contraltare ai disagi logistici vi è l’impatto mediatico e sportivo dell'evento. Domani alle 11:00, in piazza Vittoria, verrà svelato il countdown ufficiale che aprirà ufficialmente la marcia d’avvicinamento all’America’s Cup 2027. Giovedì spazio agli allenamenti e alle regate di flotta, mentre da venerdì a domenica il villaggio regate offrirà spettacoli, maxischermi e intrattenimento, culminando nella cerimonia di premiazione prevista domenica alle 18:30. Una settimana ad alta tensione, in cui la tenuta del sistema dei trasporti rappresenterà il vero banco di prova per l’amministrazione.