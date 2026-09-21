Rapina un uomo della collana d’oro: arrestato un 19enne L'intervento lampo della squadra mobile

La polizia ha arrestato un 19enne, per rapina aggravata e lesioni personali. Gli agenti della squadra mobile e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti al corso Umberto I per la segnalazione di una rapina avvenuta ai danni di un uomo al quale era stata strappata la collana d’oro che portava al collo.

Gli agenti, a seguito di un’attività d’indagine lampo, hanno rintracciato l'uomo in via Lavinaio trovandolo in possesso del maltolto. Alla fine l’indagato è stato arrestato, mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.