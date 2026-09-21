Bosco di Capodimonte, dedicato Viale ai Caduti delle Quattro Giornate di Napoli Laura Lieto: «Una giornata per la nostra memoria storica: ricordiamo i Caduti»

Presso il Real Bosco di Capodimonte è stato intitolato un Viale ai Caduti delle Quattro Giornate di Napoli. La cerimonia ufficiale si è tenuta oggi - 21 settembte - insieme alla presentazione del prototipo della nuova segnaletica del parco, realizzata nell'ambito del più ampio Progetto Toponomastica Real Bosco.

L'evento, promosso in sinergia tra la Direzione del Real Bosco e il Comune di Napoli, si è aperto con i saluti introduttivi del Direttore Eike Schmidt, seguiti dagli interventi del Comandante Urbano Floreani, dei rappresentanti del Direttivo dell'Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte e dalla chiusura istituzionale del Vice Sindaco di Napoli, Laura Lieto.

Laura Lieto: «Memoria e rispetto per i Caduti»

La Vice Sindaco di Napoli ed Assessora all'Urbanistica, Laura Lieto, ha evidenziato l'importanza di questa giornata per la città di Napoli. «Siamo qui oggi a testimoniare con profondo rispetto e affetto la memoria dei Caduti delle Quattro Giornate di Napoli, ricordando in particolare le persone che vennero fucilate proprio su queste alture».

«Questo momento segna inoltre una tappa fondamentale per la nostra comunità: il lavoro svolto dalla Commissione Toponomastica del Comune di Napoli, in stretta e proficua collaborazione con la Direzione del Real Bosco di Capodimonte, ha permesso di sviluppare un organico piano di intitolazione delle strade e dei viali del parco. Un percorso coordinato che prende avvio ufficialmente oggi con questa prima, importante intitolazione. È una bellissima giornata per la città di Napoli, per la nostra memoria storica e per tutti gli amici di Capodimonte», ha continuato la Vice Sindaco.