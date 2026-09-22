Mugnano di Napoli: carabinieri arrestano pusher Manette per un 25enne

A Mugnano di Napoli i carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per droga un 25enne, del posto e già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno notato l’uomo, a bordo della propria auto, cedeva una dose a un cliente. Bloccato, è stato perquisito. Nelle tasche del pusher i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato alcune dosi già pronte per la vendita al dettaglio tra cobret e hashish.

Sequestrati anche la somma di 340 euro ritenuta provento del reato e telefoni cellulari. L’arrestato è in attesa di giudizio.