Incendio a Napoli Est: rogo e fumo denso in un deposito. Si avvertono esplosioni In via Nuova delle Brecce a Poggioreale. Evacuate alcune abitazioni

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata nella periferia est di Napoli, precisamente nel quartiere di Poggioreale. Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza da gran parte della città e dei comuni limitrofi, ha seminato apprensione tra i residenti.

La dinamica e i luoghi coinvolti

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero originate all'interno di un deposito situato in via Nuova delle Brecce, riconducibile alla ditta “Gambardella Trasporti”. Il rogo, alimentato dal materiale presente all'interno della struttura, si è rapidamente propagato, arrivando a interessare anche il capannone adiacente appartenente alla ditta “Battimiello”.

L'intervento dei soccorsi e la situazione

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e i carabinieri, impegnati in complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Evacuazioni preventive: Per motivi di sicurezza, alcune persone residenti nelle abitazioni limitrofe al sito del rogo sono state evacuate temporaneamente. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire e sarà oggetto di indagini approfondite da parte dwei carabinieri giunti sul posto non appena le fiamme saranno completamente domate.