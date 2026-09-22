IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Minimo sindacale C'è una differenza tra la squadra che vuole a tutti i costi un risultato e quella che si accontenta

Ha ragione Paolo Del Genio, il problema non è dei singoli, che pure contano, ma della squadra nella sua interezza. Nel modo che ha di muoversi in campo e di aiutarsi, di difendere insieme, di pressare e recuperare palla e, soprattutto, di attaccare. È proprio su quest'ultimo, decisivo aspetto, che si vede la formazione che vuole ottenere a tutti i costi un risultato e quella che si accontenta del minimo sindacale. A volte forse per timorosità o paura di far peggio (vedi Allegri), per incapacità tecnica o per una clamorosa mancanza di personalità. Tutte cose che non devi avere, ma se ce le hai dovrebbe togliertele chi ti allena.