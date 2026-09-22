Sorpresi a rovistare in un'auto, scappano e si rendono latitanti: arrestati In due devono rispondere di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale

La polizia ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal gip del tribunale di Napoli a carico di due persone gravemente indiziate di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, lo scorso 25 maggio, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato i due che, dopo aver infranto il vetro di una vettura in sosta, stavano rovistando al suo interno. In quei frangenti, i due, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto.

Ne è scaturito un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver impattato contro un'altra volante del medesimo Commissariato, i malviventi hanno abbandonato il veicolo, facendo perdere momentaneamente le loro tracce.

A seguito degli accertamenti eseguiti sul veicolo e di una complessa attività investigativa, gli agenti della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Pozzuoli sono riusciti ad identificare i presunti responsabili.

Si precisa che il provvedimento eseguito costituisce misura cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari. Avverso la stessa sono ammessi mezzi di impugnazione. I destinatari della misura sono persone sottoposte a indagini e, pertanto, da considerarsi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.ù