Stadio Maradona, Abodi: «Una nuova dimensione per l'impianto! Su Euro 2032...» Abodi all'avvio del countdown per l'America's Cup ha parlato anche dello Stadio Maradona

Il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha preso parte questa mattina all'avvio del countdown per l'America's Cup sul lungomare di Napoli con il Governatore Roberto Fico e con il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Durante l'evento il ministro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della stampa presente, in merito all'America's Cup, ma non solo.

In particolare, Abodi si è soffermato anche sullo Stadio Diego Armando Maradona e sul progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo di Fuorigrotta necessario per iscrivere Napoli ad Euro 2032.

Abodi sul Maradona: «Progetto che rispetta storia e nome dello stadio»

Di seguito le parole del Ministro Abodi:

«Il lavoro sullo Stadio Diego Armando Maradona prosegue da parte della Regione e del Comune: noi diamo ogni supporto di carattere tecnico, con il Commissario Sessa. Vedremo se potremmo dare dei piccoli supporti ulteriori dal punto di vista finanziario. Quando il lavoro prosegue bene, noi non abbiamo bisogno di intervenire. Il progetto rispetta il nome e la storia dell'impianto, ma proietta il Maradona in una dimensione nuova di maggiore accessibilità, funzionalità e anche capacità di accoglienza. Risponde a tutti requisiti per uno stadio all'altezza delle ambizioni del club. Euro 2032? È un obiettivo, nell'ambito di una competizione che vede tante concorrenti. La scelta che farà la Federcalcio, e poi la UEFA, saranno improntate sulla qualità dell'infrastruttura».