Napoli Basketball, presentati Tarczewski, Seljaas, White e Sanka Le parole dei nuovi cestisti azzurri in conferenza stampa di presentazione

Si è tenuta quest’oggi, presso la sede del Napoli Basketball, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Kaleb Tarczewski, Zac Seljaas, Jack White e Assane Sankare. Presenti anche il General Manager della società James Laughlin ed il Direttore Sportivo Francesco Cavaliere.

Il Napoli Basket ha presentato così i nuovi cestisti che rafforzeranno il roster della prossima stagione che è alle porte.

Nuovi acquisti Napoli Basket: le dichiarazioni in conferenza stampa

Kaleb Tarczewski ha parlato del suo ritorno in Italia e dei suoi obiettivi con il Napoli. «Sono molto contento di essere tornato in Italia, un paese che amo e che mi è mancato molto. Coach Repesa è stato il mio primo allenatore qui in Italia, ho lavorato per 6 anni anche con Giustino Danesi, il nostro preparatore fisico e sono felice di poterli ritrovare. Voglio aiutare tutti i miei compagni a crescere in una stagione lunga ed importante. Il clima che si respira nello spogliatoio sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. Cercherò di portare in campo la mia fisicità e voglia di vincere».

Jack White si è detto entusiasta per questa nuova avventura al Napoli Basketball. «Sono convinto di essere arrivato in una società importante con un progetto molto ambizioso. Ho incontrato Coach Repesa prima della pre-season, in Croazia, è un grande allenatore ed un’ottima persona. Credo che la squadra abbia le possibilità di fare una splendida stagione. All’interno della società ci sono figure di assoluto livello, cosi come nello staff tecnico. Siamo pronti per fare bene».

Zac Seljaas ha dichiarato di non aver avuto dubbi nella scelta del progetto di Napoli. «La città mi piace molto e si respira un ambiente splendido sia per me che per la mia famiglia. Abbiamo fatto una grande pre-season, creando un gruppo solido che potrà raggiungere grandi risultati. Coach Repesa ha chiesto di portare ai miei compagni l’esperienza delle mie ultime stagioni in cui ho giocato nelle Coppe Europee. Ho avuto subito una bellissima impressione di tutte le persone che fanno parte di questo progetto».

Assane Sankare, classe 2007, si è detto pronto a crescere a Napoli: «Sono qui a Napoli per crescere come uomo e come giocatore. So che ci sarà da lavorare tanto ma, allo stesso tempo, condividere lo spogliatoio con giocatori di grande talento ed esperienza sarà molto importante per me. Coach Repesa è esigente ed io voglio fare di tutto per farmi trovare pronto in questa stagione cosi lunga ed entusiasmante».