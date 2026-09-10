Napoli Basketball, presentati i tre nuovi acquisti Spissu, Brown e Petrucelli Spissu, nuovo acquisto del Napoli Basket: «Progetto Importante, obiettivi ambiziosi»

Si è tenuta quest’oggi, presso la sede del Napoli Basketball, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Marco Spissu, Markel Brown e John Petrucelli. Presenti anche il General Manager della società James Laughlin ed il Direttore Sportivo Francesco Cavaliere.

Marco Spissu si è detto molto contento di essere qui a Napoli. «Non ho avuto dubbi nella mia scelta, c’è un progetto importante che ha obiettivi davvero ambiziosi. Siamo reduci dal lungo ritiro in Slovenia dove abbiamo lavorato tanto. Sono sicuro che potremo divertirci e toglierci tante soddisfazioni».

Spissu, Brown e Petrucelli al Napoli Basket

«Coach Repesa è un allenatore di altissimo livello, avremo tante partite da giocare nelle varie competizioni. Saprà gestire al meglio le risorse a disposizione. Il Campionato si preannuncia impegnativo, con tante squadre che partono con obiettivi ambiziosi. Daremo il massimo per regalare ai tifosi e alla città tante soddisfazioni», ha concluso Marco Spissu.

Il ritorno di Markel Brown è stato accolto con grande entusiasmo dal tifo partenopeo. La guardia statunitense si è detto entusiasta di essere tornato a Napoli. «È una città che amo. In quest’ultimo mese ho sperato fortemente che questa opportunità potesse realizzarsi. Sono davvero felice di poter giocare nuovamente per un pubblico cosi caldo ed appassionato».

Le parole di Petrucelli: «Ci aspetta una stagione importante ma abbiamo una squadra solida, talentuosa e con grande intelligenza cestistica. Sono arrivato tardi in ritiro, a causa degli impegni con la nazionale, ma ho avvertito da subito un buon clima. Per raggiungere i nostri obiettivi dovremmo essere bravi a creare un gruppo forte in campo e fuori».

L'ambizione verso la prossima stagione del Napoli Basket

«Sarà importante trovare la chimica di squadra. La società ha costruito un roster di grandissimo talento, ora sta a noi riuscire a fare il meglio possibile. Non vedo l’ora di tornare a giocare all’Alcott Arena e godermi l’abbraccio del pubblico napoletano», ha detto Brown sugli obiettivi societari.

Anche Petrucelli si accoda in tal senso. «Ho sposato un progetto importante. Ho già lavorato con Coach Repesa, a cui sono molto grato e chi mi ha permesso di crescere come persona e come giocatore. So cosa chiede alla squadra e cercherò di fare tutto quello di cui avrà bisogno sia dal punto di vista difensivo che offensivo».