A Ponticelli lo spettacolo di Paolo Caiazzo "Terroni si nasce" Paolo Caiazzo apre la rassegna "Affabulazione" con lo spettacolo-evento "Terroni si nasce"

Sarà l'ironia tagliente e riflessiva di Paolo Caiazzo a inaugurare la nuova stagione della rassegna "Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica". L'attore e comico partenopeo porterà in scena il suo fortunato spettacolo "Terroni si nasce", evento di apertura della kermesse, inserito all'interno della sezione Jazz di Frontiera.

Lo spettacolo, il cui titolo completo — "Terroni si nasce... ed io lo nacqui, modestamente" — rappresenta un esplicito e affettuoso omaggio al genio di Totò, coniuga magistralmente il linguaggio del teatro-canzone con le dinamiche del cabaret. Attraverso un susseguirsi incalzante di monologhi, poesie e canzoni rigorosamente accompagnate da musicisti dal vivo, Caiazzo esplorerà con leggerezza le sfaccettature dell'identità meridionale.

Paolo Caiazzo apre la rassegna "Affabulazione"

Un viaggio in parole e musica che non rinuncia ad analizzare in modo critico e divertente i pregi e i difetti del Sud, offrendo al contempo acuti spunti di riflessione sull'attualità e sulla politica nazionale.

L'evento si inserisce nella più ampia cornice di "Affabulazione", un'iniziativa multidisciplinare che abbraccia teatro, musica, danza e arti circensi. Il progetto è fortemente voluto e promosso dal Comune di Napoli, con il sostegno del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura), confermando l'impegno delle istituzioni nella valorizzazione culturale delle periferie e dei centri polifunzionali della città.