Reddito di cittadinanza: incontro pubblico a Napoli Si discute di lavoro, welfare e futuro delle politiche sociali

Giovedì 24 settembre, alle ore 18, al Polo dello Shipping, in via A. Depretis 51 a Napoli, si terrà l’incontro “Reddito di cittadinanza: c’è chi dice sì”, un momento di confronto dedicato al sostegno al reddito, alle politiche sociali e al lavoro.

Ad aprire l’iniziativa con i saluti sarà Salvatore Flocco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. A moderare il confronto sarà Fabio Greco, presidente della III Municipalità di Napoli. Interverranno Danilo Della Valle, eurodeputato M5S, Francesca Borgese di USB Campania, Giulia Guida, Segretaria generale Slc Cgil Napoli, Dario Carotenuto, deputato M5S, Nunzia Catalfo, già ministra del Lavoro, Gilda Sportiello, deputata M5S, ed Elena Vignati, consigliera regionale M5S.

L’iniziativa sarà un’occasione di confronto pubblico sul Reddito di cittadinanza e, più in generale, sugli strumenti di sostegno alle persone e alle famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i temi del contrasto alla povertà, delle politiche attive del lavoro, del sostegno alle famiglie e dell’inclusione sociale, attraverso il contributo di rappresentanti istituzionali, politici e del mondo sindacale.