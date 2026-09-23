Magistratura, Csm tra Costituzione formale e Costituzione materiale Dibattito in programma venerdì 25 settembre alle ore 18 nella sede di tmdp Lex

Il volto attuale del Consiglio superiore della magistratura, il suo ruolo e il rapporto tra Costituzione formale e Costituzione materiale saranno al centro di un dibattito in programma venerdì 25 settembre alle ore 18 nella sede di tmdp Lex, in via dei Mille 61, a Napoli.

L’iniziativa è promossa dal Comitato “Mario Pagano” per le riforme e per la cultura dello Stato di diritto, insieme a Movimento Forense Napoli, Camera Penale di Napoli, Camera Penale di Napoli Nord, Camera Penale di Nola “Giovanni Leone”, Camera Penale di Torre Annunziata e Associazione Forense “Piero Calamandrei” di Napoli.

Dopo i saluti del penalista Lelio Della Pietra, founding e managing partner di Napoli tmdp Lex, il confronto sarà presentato e moderato dalla giornalista Taisia Raio.

A discutere del tema saranno Luca Longhi, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Telematica Pegaso; Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale per i Minorenni di Catania e componente del Comitato “Magistrati del Sì per una nuova giustizia”; Francesco Picca, presidente del Comitato “Mario Pagano”; Giuseppe Visone, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione distrettuale antimafia; e Natalia Ceccarelli, consigliere della Corte di Appello di Napoli, IX Sezione civile.

Il confronto affronterà dunque uno dei temi più delicati dell’attuale dibattito sulla giustizia italiana: il ruolo del Csm, l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la concreta applicazione dei principi costituzionali.

L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comitato “Mario Pagano”. L’iniziativa culturale è sponsorizzata e ospitata da tmdp Lex.