Cisl Napoli, a Bacoli il confronto sull'emergenza Campi Flegrei

Domani, giovedì 24 settembre, dalle ore 9,30 la Cisl Napoli riunisce il Comitato Esecutivo presso villa Cerillo a Bacoli per un confronto dedicato all’emergenza Campi Flegrei, un territorio che vive da mesi una condizione di forte instabilità.
“L’obiettivo del momento di confronto è quello di individuare soluzioni concrete, rafforzare il confronto con le istituzioni e mettere al centro la sicurezza delle persone, la tutela delle comunità e il destino occupazionale e sociale dell’area flegrea, oggi più che mai bisognosa di interventi strutturali e di una governance unitaria, afferma Melicia Comberiati, segretaria generale della Cisl di Napoli.
“La situazione dei Campi Flegrei non può essere affrontata con misure frammentate o emergenziali. Serve una strategia chiara, risorse certe e un impegno condiviso. La sicurezza delle persone viene prima di tutto”.
bacoli Alla riunione parteciperanno i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni e di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, a conferma della volontà di costruire un fronte comune tra amministrazioni locali e parti sociali per garantire risposte tempestive e credibili ai cittadini.