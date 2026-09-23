Cisl Napoli, a Bacoli il confronto sull'emergenza Campi Flegrei Riunione del comitato esecutivo sulle misure urgenti da adottare

Domani, giovedì 24 settembre, dalle ore 9,30 la Cisl Napoli riunisce il Comitato Esecutivo presso villa Cerillo a Bacoli per un confronto dedicato all’emergenza Campi Flegrei, un territorio che vive da mesi una condizione di forte instabilità.

“L’obiettivo del momento di confronto è quello di individuare soluzioni concrete, rafforzare il confronto con le istituzioni e mettere al centro la sicurezza delle persone, la tutela delle comunità e il destino occupazionale e sociale dell’area flegrea, oggi più che mai bisognosa di interventi strutturali e di una governance unitaria, afferma Melicia Comberiati, segretaria generale della Cisl di Napoli.

“La situazione dei Campi Flegrei non può essere affrontata con misure frammentate o emergenziali. Serve una strategia chiara, risorse certe e un impegno condiviso. La sicurezza delle persone viene prima di tutto”.

bacoli Alla riunione parteciperanno i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni e di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, a conferma della volontà di costruire un fronte comune tra amministrazioni locali e parti sociali per garantire risposte tempestive e credibili ai cittadini.