America's Cup: Napoli c'è, il vento no. Neutralizzata la prima pre regata Entusiasmo alle stelle e grande partecipazione, ma il meteo non aiuta i team

Vela d’autore, centinaia di giovani per lo sport di base, dichiarazioni politiche e un piano trasporti straordinario blindato dall'accordo sindacale: Napoli accoglie così l’inizio delle regate preliminari dell’America’s Cup, trasformando il lungomare Caracciolo nel centro nevralgico della scena sportiva e turistica internazionale.

Le regate: campo di gara bloccato dalla bonaccia

L'attesa per lo spettacolo in mare è stata smorzata dalle condizioni meteorologiche. Con la nave Amerigo Vespucci a fare da sfondo sotto Castel dell’Ovo e le pedane del Race Village affollate da residenti e turisti, le imbarcazioni AC40 (nove scafi per sei team, tra cui spicca Luna Rossa con due barche) sono rimaste a lungo ferme nello specchio d'acqua di via Caracciolo. Con un'intensità del vento inferiore ai 5 nodi, la direzione di gara ha dovuto far slittare gli orari di partenza prima di neutralizzare la prima delle tre regate di flotta previste per il pomeriggio.

La città risponde: l'entusiasmo di Manfredi e la visita dei Ministri

Nonostante lo stallo in mare, a terra la macchina organizzativa ha mostrato pieno ritmo. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l'ottima risposta della città: «L'organizzazione finora ha funzionato e si lavora sugli ultimi dettagli. C'è stata una grande partecipazione di famiglie e bambini».

La giornata ha visto anche una folta presenza governativa. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (accompagnato dall'ex ministro Gennaro Sangiuliano) ha passeggiato tra gli stand del Race Village definendo la cornice partenopea "un palcoscenico naturale straordinario per mostrare le bellezze dell'Italia e portare ricchezza al territorio". Lollobrigida ha colto l'occasione della data del 25 settembre per tracciare un bilancio politico a quattro anni dalle elezioni politiche, rivendicando la stabilità dell'esecutivo.

In contemporanea, alla Villa Comunale, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, insieme al presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, ha inaugurato il villaggio #BeActive MultiSport Village per la Settimana Europea dello Sport. Oltre 3.000 studenti delle scuole campane hanno affollato le aree allestite per provare gratuitamente 30 discipline differenti fianco a fianco con campioni del calibro di Francesca Lollobrigida, Manuel Bortuzzo, Pino Maddaloni, Sandro Cuomo e Alessia Filippi.

Trasporti: intesa ANM-Sindacati per il piano straordinario

A sostenere l'afflusso di visitatori dal 25 al 27 settembre sarà un servizio di trasporto pubblico potenziato, grazie all'accordo siglato tra ANM e le sigle sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal).

L'intesa riconosce ai lavoratori impegnati nei turni straordinari, H24 e in reperibilità un'indennità di 15 euro lordi all'ora (o frazione non inferiore a 30 minuti), oltre a una somma una tantum di 100 euro per il personale delle direzioni corporate. Sul fronte operativo, l'accordo garantisce prolungamenti di orario coordinati:

Linea 1 Metropolitana: corse estese fino alle 2:00 circa del mattino nei giorni di venerdì e sabato, con un ulteriore potenziamento programmato per la giornata di domenica.

Linea 6 e Funicolare di Mergellina: servizio attivo fino alle 00:30 circa per tutto il weekend.

Funicolari di Chiaia e Centrale, ascensori e bus: confermati i servizi ordinari e le interconnessioni operative per gestire il traffico da e per il lungomare.

I segretari della FIT CISL Campania, Massimo Aversa e Giuseppe De Rosa, hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: "Rispondere alle esigenze della città per eventi internazionali è doveroso, ma era fondamentale farlo garantendo al contempo il giusto riconoscimento economico e professionale alle lavoratrici e ai lavoratori del trasporto pubbli