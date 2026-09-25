Controlli polizia e carabinieri a Ottaviano: 6 violazioni al codice della strada In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei militari dell’arma dei carabinieri e del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Ottaviano.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato complessivamente 251 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, controllato 143 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e 2 a sequestro amministrativo, e contestato 6 violazioni del codice della strada. Inoltre, gli operatori hanno denunciato un uomo per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, sono state controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.