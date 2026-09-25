SSC Napoli, buone notizie per Allegri: un altro azzurro torna a disposizione Il Napoli continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato contro il Frosinone

Massimiliano Allegri continua a lavorare a Castel Volturno con i calciatori a sua disposizione nel corso di questa lunga sosta. Gli azzurri affronteranno anche l’Avellino allo stadio Partenio in un’amichevole fondamentale per far mettere minuti nelle gambe per chi è stato fermo a causa di infortuni.

In questa sosta, infatti, il tecnico dovrebbe recuperare Scott McTominay - rientrato nella giornata di ieri a Castel Volturno - Giovane, Santos e Spinazzola.

Un altro azzurro torna a disposizione del Napoli

Rientrato anche Giovane a Castel Volturno: il brasiliano si era fermato ad inizio settembre per un intervento a causa di un’ernia inguinale.

Di seguito il report dell’allenamento pubblicato dal club:

Gli azzurri continuano gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha svolto esercitazione in fase di possesso e una partitina. McTominay si è allenato in palestra. Giovane è rientrato al SSC Napoli Training Center. Il calciatore azzurro prosegue il lavoro personalizzato in palestra.