Anziana spinta violentemente a terra e rapinata da due malviventi Svolta nelle indagini della polizia dopo il grave episodio di domenica scorsa ad Afragola

La polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due persone, rispettivamente di 20 e 29 anni, entrambe con precedenti, in quanto gravemente indiziate di rapina e lesioni personali.

I fatti da cui è scaurita l’attività investigativa, svolta dagli agenti del commissariato di Afragola, traggono origine dalla rapina perpetrata la scorsa domenica ai danni di un’anziana donna.

Quest’ultima, mentre stava percorrendo via Pietro Toselli ad Afragola, era stata avvicinata da un’auto con a bordo due uomini che le avevano strappato la borsa e spinta violentemente, facendola rovinare al suolo per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, anche grazie all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare e a rintracciare i presunti autori dell’episodio criminoso.

All’esito dell’udienza di convalida, gli indagati sono stati sottoposti dall’autorità giudiziaria procedente alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.