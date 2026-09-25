IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Cantilena esagerata Il futuro di Allegri e il marasma dei media

A me tutto questo marasma mediatico per dimostrare che Massimiliano Allegri ha ancora un futuro come tecnico, fa un po' ridere.

Il mondo del calcio che si interessa alle vicende azzurre è oramai per sempre diviso tra i garanti della pace assoluta e del mistico equilibrio nella SSC Napoli e i rivoluzionari, gli ingrati e gli incompetenti, che rimestano nel torbido e portano solo disunione e nocumento tra le fila interne ed esterne alla società.

A buona ragione Paolo Del Genio l'ha definita una "cantilena esagerata per difendere Allegri". Che sa difendersi da solo. Anche dalla noia delle sue convinzioni calcistiche.