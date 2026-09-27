Domani il rinnovo del protocollo per le biblioteche negli istituti penitenziari "Il progetto punta a consolidare e implementare i risultati già ottenuti dal precedente accordo"

Domani, alle 10.30, sarà siglato presso la Sala Caduti di Nassirya del Consiglio Regionale della Campania (Isola F13 del Centro Direzionale di Napoli) ci sarà il rinnovo del Protocollo d'intesa per la promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari della Regione. "L'accordo, volto a trasformare la lettura in una leva fondamentale di rieducazione e inclusione sociale, coinvolge ben quattordici istituti per adulti, due istituti penali minorili ed il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. - si legge nella nota diffusa - A sottoscrivere l'intesa saranno il Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi, il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, il Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Carlo Berdini, il direttore del Centro Giustizia Minorile Nicola Palmiero, la presidente dell'AIB Campania Maria Pia Cacace, il comandante dell'Organizzazione Penitenziaria Militare Giancarlo Sciascia".

I dettagli del nuovo protocollo

"Il progetto punta a consolidare e implementare i risultati già ottenuti dal precedente accordo, tra cui la catalogazione di diverse biblioteche negli istituti penitenziari e la formazione specifica dei detenuti dando vita al nuovo Polo delle Biblioteche Carcerarie Campane. Tra le azioni previste figurano l'allestimento dello scaffale circolare per portare i libri direttamente in cella, lo sviluppo di collezioni multimediali e l'attivazione di laboratori di lettura e storytelling dedicati anche ai figli dei detenuti. Il progetto patrocinato dall’Ufficio del Garante campano dei detenuti è stato finanziato dalla Giunta regionale della Campania".