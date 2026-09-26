Napoli-Futsal, doppia cifra al PalaVesuvio contro il Capurso: finisce 10-6 7 punti in classifica per il Napoli Futsal in questo avvio di campionato di Serie A

Pioggia di reti al PalaVesuvio: il Napoli contro il Global Work Capurso inanella un altro successo interno salendo a quota 7 in classifica. I primi 20′ si archiviano in un pirotecnico 6-6 con vantaggio e bis di Turmena, doppietta anche di Pauleta, firme di Arillo e goal in girata di Bocao. Neves, ancora Turmena e Bocao mettono in ghiaccio la contesa, Bortoletto insacca il 10-6 finale.

Il prossimo appuntamento per il Napoli Futsal è venerdì prossimo: Sky Match in casa del Benevento 5. «Una partita pazza – dice Arillo, al primo goal stagionale. Nella ripresa siamo stati bravi a metterla in ghiaccio, ora dobbiamo continuare a lavorare in vista del derby. Il mio ritorno? Sono contento di essere di nuovo qui, sono sempre lo stesso e con i miei compagni faremo di tutto per portare in alto questi colori».

Napoli Futsal-Capurso: 10-6 per i partenopei

Mister Angelini lascia fuori Fraia e gli infortunati Guitta e De Simone: sul parquet dal principio ci sono Timm, Perugino, Turmena, Arillo e Guilhermao. Un primo tempo ricco di reti. La prima chance è proprio per Arillo in transizione, di Turmena il preludio del goal: al secondo tentativo la sua classica giocata col mancino è vincente con tanto di bacio sotto la traversa a 2’35”. Break di Salas, il Napoli insiste e Pauleta si fa murare. Lo stesso, servito da corner, di volée fa 2-0. Il Capurso, però, è vivo con la transizione di Grandinetti che vale il 2-1. Bocao, da pivot vero, su imbucata del Cholito fa tris a 10’18”.

È poker con l’accelerazione ancora ad opera di Bocao e la doppietta dell’asso portoghese che salta pure Micoli per il 4-1. Rinvengono gli ospiti col diagonale di Pedro Guedes (4-2), poi in avanzamento errore di Timm e Dudù Taborda non perdona dalla sua area per il 4-3. Gli azzurri ristabiliscono solo momentaneamente il gap: recupero di Guilhermao, Arillo va via in banda e scaglia un destro mortifero ad incrociare a 14’10”. Il 5-4, invece, giunge dopo un tiro di Timm: sul rimpallo proteste partenopee per un fallo di Micoli sul suo omologo, l’azione prosegue ed arriva allo stesso modo del precedente il goal di Lachaga. I pugliesi trovano anche il 5-5 con il tacco di Dudù Taborda. La squadra di Angelini reagisce con la conclusione di Neves, ma dall’altra parte Hachimi fa tutto da solo e mette all’angolino il 5-6. Micoli è strepitoso sul tiro ravvicinato ancora del 32 portoghese, il 6-6 è nell’aria e la finta di Turmena ed il suo tiro lo certificano. L’assist è del solito Salas, su palla da fermo. Nel finale superlativo Timm: prima sbarra la strada a Grandinetti in transizione da due passi, poi a 2” dalla prima sirena neutralizza il tiro libero di Perri.

Nella ripresa il team di Angelini riesce a mettere in cassaforte l’incontro: le occasioni fioccano con Pauleta, Timm ed il riflesso di Micoli su Bocao. L’estremo difensore si deve arrendere alla caparbietà di Neves ed al suo tiro, che non viene trattenuto dall’estremo difensore. Avanti i padroni di casa per 7-6 a 5’16”. Lo stesso va vicino al bis poco più tardi. L’8-6 che chiude i conti nasce da un break di Salas, Bocao sul secondo palo chiude il triangolo con Pauleta. Doppietta dell’ex Meta. Nel finale Chiaffarato inserisce Fatiguso come quinto di movimento: Turmena fa tripletta, di Bortoletto il definitivo 10-6.