Simeone a Napoli per la Fondazione PUPI: «Che emozione tornare qui!» Simeone emozionato a Napoli: «Tornare a gennaio? Penso al presente e al Torino»

Una serata all’insegna della solidarietà e della beneficenza con il fine di sostenere progetti per Napoli e per l’Argentina: la Fondazione PUPI di Javier Zanetti accende Piazza del Plebiscito questa sera - sabato 25 settembre. Un evento unico che unirà musica, sport e spettacolo in una serata speciale dal forte valore sociale e simbolico, nato nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e Città della Musica.

L’evento condotto da Federica Masolin e Gianluca Gazzoli vedrà sul palco il susseguirsi di artisti, cantanti e calciatori. Presente anche l’argentino ex azzurro Giovanni Simeone, tornato a Napoli per la prima volta dopo il trasferimento al Torino per impegni non calcistici.

Simeone emozionato ritorna a Napoli: le sue parole

Il calciatore si è detto, ai microfoni delle emittenti presenti all’evento, molto emozionato di essere tornato a Napoli. Di seguito le sue parole:

«Prima volta che torno a Napoli extra-calcio, emozionante, ho tantissimi amici. Domani mia moglie ha organizzato mille eventi con mille persone, voglio godermi città, persone e amici. Ho visto il Vesuvio con la luna piena arrivando, ancora più bello. Napoli e l’Argentina sono legate da tantissimi anni, per me è molto importante essere qui per aiutare Zanetti e le persone che hanno più bisogno. Se mi dovesse chiamare il Napoli a gennaio? Penso al presente e al Torino, cerchiamo di fare punti perché ne abbiamo bisogno».