IL PIZZINO di Gerardo Casucci: E giù risate L'analisi di Allegri sul mancato utilizzo di Vergara a Firenze non è stata del tutto convincente

Più che la sfuriata di Massimiliano Allegri dopo Fiorentina-Napoli - a cui larga parte della stampa ha dato grande risalto con giudizi ovviamente opposti - a far scalpore nel post-partita al Franchi sono state le dichiarazioni dello stesso sul mancato ingresso in campo di Antonio Vergara quando si era in parità da un bel po' e gli azzurri erano più a rischio di subire che di fare un gol. Di fatto - ha detto Max - era stato meglio lasciare il giovane fantasista in panchina perché Kevin De Bruyne "avrebbe potuto risolvere la partita da solo". Per concludere con un lapidario: "E se avessimo preso un contropiede all'ultimo minuto?" E giù risate.