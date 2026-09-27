Bomba d'acqua e danni a Castellammare: si riunisce coordinamento soccorso Il prefetto Michele di Bari presiede il vertice d'emergenza

Fronte comune a Castellammare di Stabia per fare il punto sui danni e sulle criticità causate dalla violenta bomba d'acqua che si è abbattuta nei giorni scorsi sulla città. Per analizzare da vicino la situazione, nel pomeriggio di oggi, alle ore 18, si riunirà il Centro coordinamento soccorso direttamente all'interno della sede del Comune stabiese.

A presiedere il vertice d'emergenza sarà il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il focus principale della riunione sarà concentrato sulla zona di Pozzano, dove il maltempo ha provocato diversi eventi franosi mettendo a rischio la tenuta del territorio. Insieme al coordinatore della Commissione prefettizia, Dario Caputo, si valuteranno i sopralluoghi effettuati e le misure più urgenti da mettere in campo per garantire la sicurezza dell'area e accelerare gli interventi di ripristino.

Concluso l'incontro operativo a Castellammare, l'agenda del prefetto Michele di Bari vedrà un altro importante appuntamento istituzionale sul territorio. Il rappresentante del Governo incontrerà infatti il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, per fare la conta dei danni e definire una risposta sul fronte della sicurezza urbana, in relazione all'inquietante furto di telecamere di videosveglianza avvenuto nei giorni scorsi nel territorio comunale.