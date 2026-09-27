Campi Flegrei, Josi Della Ragione: "In Schlein ho trovato ascolto vero" Il sindaco di Bacoli: "La segretaria si è detta pronta a rendersi parte attiva per nostre istanze"

"Ho trovato in Elly Schlein un ascolto vero e soprattutto una grande energia nel cimentarsi ancora di più per sostenere le richieste della nostra comunità. I Campi Flegrei devono essere davvero una priorità nazionale". Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione esprime così la propria soddisfazione al termine del lungo e proficuo confronto avvenuto ieri sera a Portici, a margine del comizio di chiusura della Festa dell'Unità della Campania, tra la segreteria dem e i primi cittadini dell'area colpita dalla forte scossa di terremoto del 31 luglio scorso.

All'incontro, promosso dal deputato Marco Sarracino, hanno preso parte anche il segretario regionale del Pd Piero De Luca, il vicepresidente della Regione Mario Casillo e l'assessore regionale Enzo Cuomo. Un tavolo fondamentale per fare il punto sulla gestione del bradisismo e sulla situazione di stallo che stanno vivendo i territori.

"Ringrazio Elly Schlein per aver voluto ascoltare con attenzione le nostre istanze e rendersi parte attiva per sostenere le proposte dei territori a favore delle migliaia di sfollati e per risolvere le problematiche causate dal bradisismo", spiega Della Ragione. Insieme al primo cittadino di Pozzuoli, il sindaco di Bacoli ha posto al centro del colloquio la gestione dell'emergenza abitativa e la necessità di un'accelerazione sui tempi d'intervento: "Insieme al sindaco di Pozzuoli, ho espresso la necessità di fare presto per permettere alle migliaia di sfollati di tornare nelle proprie case o comunque di avere un alloggio dignitoso".

Le richieste avanzate al vertice del Pd guardano anche alla tutela strutturale ed economica della zona flegrea. "Ho rappresentato l'urgenza di approvare le nostre proposte per stabilizzare ed assumere personale nei municipi, per mettere in sicurezza i costoni e le vie di fuga e per sostenere le attività commerciali in forte difficoltà. Non c'è più tempo da perdere", avverte con fermezza il primo cittadino, sottolineando come la tenuta del territorio passi necessariamente attraverso risorse straordinarie e un’azione governativa immediata.