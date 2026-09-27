Calcio violento, arbitro colpito da un sasso lanciato da un tifoso La vittima è un 19enne napoletano, indagini in corso dei carabinieri

Un nuovo episodio di violenza nel calcio dilettantistico campano. Ieri sera, l’arbitro di un match di calcio di Prima Categoria è stato ferito alla tempia destra da un sasso lanciato verosimilmente da un tifoso.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Casamicciola e dell’aliquota radiomobile di Ischia, un gruppo di tifosi avrebbe protestato dopo l’espulsione di uno dei giocatori di casa, durante la partita tra Asd Lacco Ameno 2013 e Real Sangiovanni Frattaminore.

La polemica per la decisione arbitrale si sarebbe poi trasformata in una sassaiola verso il giudice di gara, colpito da uno dei sassi provenienti dagli spalti.

La vittima, un napoletano di 19 anni, ha rifiutato il trasferimento in ospedale ed è stata soccorsa dal 118 intervenuto sul posto. La partita è stata sospesa. Indagini in corso per identificare i responsabili.