Fugge a controllo della Polizia e aggredisce gli agenti: arrestato In manette un 49enne con precedenti

Un pomeriggio di ordinario controllo del territorio si è trasformato in un concitato inseguimento e in un'aggressione agli agenti nel cuore di Posillipo.

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nei pressi di piazza San Luigi, dove la pattuglia del Commissariato Posillipo della Polizia di Stato ha notato uno scooter muoversi con fare sospetto tra i veicoli in sosta. Alla vista della volante, il conducente — un 49enne napoletano con precedenti di polizia — ha improvvisamente accelerato, mettendo a rischio la circolazione stradale con una manovra azzardata per far perdere le proprie tracce in direzione di largo Sermoneta.

La fuga del 49enne si è conclusa poco distante, nei pressi di un esercizio commerciale in via Garzilli, dove i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo e ad allinearsi per il controllo. Alla richiesta di identificazione, tuttavia, l'uomo ha assunto una condotta aggressiva e ostile, scagliandosi contro i poliziotti.

Dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza, pur riportando alcune lesioni durante le fasi del blocco. Il 49enne è stato arrestato con le accuse di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.