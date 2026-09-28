Napoli, al Centro Direzionale torna Overdrive Festival dal 2 al 4 ottobre Al Centro Direzionale la seconda edizione della manifestazione dedicata al mondo dei motori

Un evento sostenuto dal Comune di Napoli e patrocinato dalla Regione Campania: torna al Centro Direzionale l'Overdrive Festival dal 2 al 4 ottobre 2026. La manifestazione, alla sua seconda edizione, ha ricevuto il patrocinio morale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare.

Si tratta di un evento che punta a consolidare il legame tra la città di Napoli e il mondo dei motori, offrendo al pubblico tre giornate di appuntamenti, incontri e iniziative.

Overdrive Festival a Napoli dal 2 al 4 ottobre

L'Overdrive Festival torna a Napoli per la sua seconda edizione. Le iniziative partiranno già venerdì 2 ottobre dalle 9:30 del mattino con Corsi di "Guida Sicura", convegni - come quello sulla "Tecnologia per la sicurezza stradale" che si terrà alle 10:30 -, raduni ed esibizioni. In serata spazio anche alla musica con il Dj Set curato da Radio Marte (che partirà ogni sera alle 19:00).

Domenica il gran finale con la Parata Auto "Tour Exclusive" alle ore 12:30. CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI TRE GIORNI DI EVENTO. Tre giorni di motori, show ed adrenalina nel cuore di Napoli al Centro Direzionale. L'evento verrà presentato in conferenza stampa in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo alla presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Nel corso dell’incontro saranno presentati il programma, i protagonisti e le principali novità della nuova edizione del Festival.