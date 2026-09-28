VIDEO | Contrabbando di sigarette tra Napoli e Foggia: 8 arresti e sequestri Blitz della Guardia di Finanza: smantellata la filiera illegale delle "bionde"

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di otto persone, indagate a vario titolo per contrabbando di tabacchi lavorati. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo dauno.

LE MISURE CAUTELARI

Quattro persone residenti a Napoli sono state poste agli arresti domiciliari. Per altri quattro indagati, residenti in provincia di Foggia, il giudice ha disposto l'obbligo di dimora: tre di loro vivono a Cerignola, uno nel capoluogo pugliese.

L'INDAGINE: DAL MONITORAGGIO DELLE ROTTE ILLEGALI ALLA FILIERA COMPLETA

L'attività investigativa è partita da un monitoraggio mirato delle direttrici illegali che collegano la provincia di Foggia alla Campania. Questo lavoro ha permesso di individuare alcuni nodi logistici nel territorio napoletano, usati come depositi di stoccaggio delle sigarette destinate alla successiva vendita illecita in Capitanata.

Attraverso pedinamenti, osservazioni e riscontri, i finanzieri hanno ricostruito passo dopo passo l'intera filiera del traffico, scoprendo che il giro d'affari era molto più ampio di quanto emerso dai primi accertamenti.

LA RETE A FOGGIA E CERIGNOLA

Le indagini hanno consentito di individuare e monitorare alcuni soggetti attivi a Foggia e nella zona di Cerignola, specializzati nella gestione logistica e allo smistamento delle sigarette sul territorio della Capitanata. Risalendo la catena di distribuzione e superando i confini regionali, gli investigatori hanno poi identificato chi si occupava di rifornire la merce.

I TRE DEPOSITI CLANDESTINI A NAPOLI

Gli accertamenti si sono concentrati in particolare sulla città di Napoli, dove sono stati chiariti i canali di approvvigionamento. La Guardia di Finanza ha individuato tre depositi clandestini di tabacchi lavorati nelle zone centrali della città: tra i vicoli del Borgo Sant'Antonio Abate e nella popolare area di piazza Mercato.