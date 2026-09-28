Tragedia in Campania, partorisce in casa: muore neonata

Tragedia nella serata di ieri a Mugnano di Napoli in Campania, dove una donna di 31 anni ha partorito nella propria abitazione, nei pressi dello stadio Vallefuoco.
L'allarme i soccorsi
L’allarme e` scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La situazione e` apparsa subito drammatica: la donna e` stata soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove e` arrivata in condizioni gravissime. Per la piccola non c'è stato nulla da fare.
L'intervento dei sanitari,i soccorsi
I medici del pronto soccorso sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a stabilizzare la 31enne e a salvarle la vita. La donna e` tuttora ricoverata in ospedale, sotto osservazione, profondamente provata dallo shock e dal dolore per la perdita della figlia. Sul posto i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti di rito.