Napoli: la polizia onora il santo patrono Michele Arcangelo Celebrazione nella Basilica San Francesco di Paola

Domani, alle 10.30, nella Basilica San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito a Napoli, sarà celebrata la santa messa in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Napoli, S.E. Mons. Domenico Battaglia, e concelebrata dai Cappellani della Polizia di Stato, Don Enzo Cozzolino e Frate Pasquale Matuozzo.

All’evento parteciperanno autorità civili, militari e politiche della provincia di Napoli, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, familiari delle vittime del dovere e dei caduti in servizio, nonché rappresentanti delle realtà associative locali.

Le celebrazioni per San Michele Arcangelo saranno, inoltre, accompagnate dal “Family Day”, volto a favorire momenti di aggregazione tra il personale ed i propri familiari nei luoghi e negli ambienti di lavoro.