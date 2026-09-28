Tradizione, innovazione e qualità: l'eccellenza di Maxtris La nuova linea Creamy, la Mixology per i più grandi e non solo

Tradizione e innovazione che vanno di pari passo incrociando la qualità e il gusto ovviamente, sono i motivi che rendono Maxtris il punto di riferimento per rendere ogni evento indimenticabile, a partire dalla nuova, irrinunciabile novità.

Silvano Raia, direttore commerciale Italiana Confetti, dal Vebo racconta: “Come tutti gli anni l'azienda alza sempre di più l'asticella, dopo due anni di ricerca e sviluppo abbiamo realizzato un prodotto eccezionale che si chiama Creamy, che ha rivoluzionato il mondo del confetto. C'è un interno cremoso, dal pistacchio alla nocciola e non solo con una piccola mandorla e con decorazioni particolari che si sposano con le tendenze delle cerimonie”.

E dai bambini alle lauree, dai matrimoni al Natale, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le occasioni: “Oltre alla nuova linea – racconta Raia – abbiamo realizzato quella che guarda ai bambini, con la linea compleanno, che gioca coi colori e soprattutto col cioccolato”.

Ed è vero, il confetto, il dolciume e lo splendido packaging di Maxtris fanno tornare bambini, ma si guarda anche ai più grandi: “Guardiamo ai ragazzi, ci sono le lauree e noi abbiamo creato una nuova linea che si chiama Mixology. C'è un confetto con all'interno un gelèe, e all'interno del geléè abbiamo diversi e rinomati cocktails: Spritz, Negroni, Moscow Mule e tanto altro”

Ma il futuro è adesso e con Maxtris è sempre all'insegna della qualità: “A fine novembre inauguriamo anche la fabbrica del cioccolato, un investimento importante, ma sempre nell'ambito gift, e sempre ponendo al centro la qualità del prodotto, perché il nostro obiettivo è chiarissimo: mettere sempre al centro il cliente e dargli sempre un prodotto di assoluta qualità”.