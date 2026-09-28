Caivano: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Scattano le manette ai polsi di un 32enne

La polizia ha arrestato un 32enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico pfficiale.

Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Don Luigi Sturzo a Caivano, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà il 32enne, trovandolo in possesso di un grammo circa di hashish, di 11 dosi contenenti 4 grammi circa di crack e di 740 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.