Clementino e Rocco Hunt insieme sul palco In arrivo "The Album" e la grande festa al PalaPartenope

C’era un tempo in cui il rap in Campania viaggiava su binari paralleli: da un lato l'arte dell'improvvisazione pura, il freestyle travolgente e l'uso viscerale del dialetto; dall'altro la poesia della periferia, il riscatto sociale e quel fiuto innato per la melodia pop. Quei binari, per la gioia degli appassionati di hip hop, si sono incrociati molto tempo fa e non si sono più divisi. Oggi, Clementino e Rocco Hunt sono pronti a sigillare un'amicizia e un'alleanza artistica pluridecennale con il progetto che tutti aspettavano: The Album, il loro primo disco insieme, in uscita il prossimo 6 novembre 2026 per Epic Records / Sony Music Italy.

Ma la notizia non si ferma allo studio di registrazione. Per celebrare questa chimica irrepetibile, i due artisti porteranno la loro energia dal vivo in una notte che si preannuncia storica: il 10 marzo 2027 il PalaPartenope di Napoli ospiterà Capocannonieri - The Show, un vero e proprio evento ideato per ripercorrere le tappe di una storia che ha segnato l'evoluzione dell'urban italiano.

Dagli esordi a 'O mar 'e o' sole: un’intesa nata sul campo

La storia tra "Iena White" e il "Poeta Urbano" affonda le radici ben prima dei riflettori dei palazzetti. Inizia quando un giovanissimo Rocco Hunt muoveva i primi passi tra contest di rime e produzioni autoprodotte a Salerno. Clementino fu tra i primi a cogliere quel potenziale puro, trasformandosi in un fratello maggiore e in un punto di riferimento.

Da quell'intuizione è nata una complicità che ha attraversato le rispettive carriere, regalandoci pietre miliari della cultura hip hop nostrana come 'O mar 'e o' sole (brano simbolo inserito nella riedizione dello storico mixtape Spiraglio di periferia). Due traiettorie diverse ma alimentate dallo stesso fuoco: Clementino ha sdoganato la rima in dialetto e il virtuosismo metrico ai vertici delle classifiche nazionali; Rocco ha saputo intrecciare le storie di strada con un'accessibilità pop da record.

Capocannonieri - The Show: la notte di Napoli

Oggi Clementino e Rocco Hunt rappresentano il ponte perfetto tra due generazioni dello stesso movimento. Con The Album firmano il capitolo forse più maturo e consapevole del loro percorso, mentre con il concerto al PalaPartenope promettono di regale al pubblico di casa un'esperienza monumentale.

Più che un semplice concerto, Capocannonieri - The Show si preannuncia come una vera e propria festa d'appartenenza: una celebrazione del rap partenopeo, dell'amicizia vera e di due icone che non hanno mai dimenticato da dove sono partite. I biglietti si preannunciano già caldissimi: l'appuntamento con la storia del rap made in Campania è fissato per il 10 marzo 2027.